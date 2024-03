«Règlement de comptes» à l’OM, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM fera face à un visage bien connu des supporters marseillais ce jeudi. En huitième de finale de Ligue Europa, le club phocéen affrontera Villarreal, coaché par Marcelino. Questionné sur ce retour, Amine Harit s'attend à une ambiance surchauffée au Vélodrome. Mais de son côté, Jérôme Rothen regrette ce règlement de comptes par média interposé.

Marcelino arrive en terrain connu. Parti de l'OM en septembre dernier suite au conflit entre les supporters marseillais et Pablo Longoria, le technicien espagnol va faire son grand retour au Vélodrome, ce jeudi, avec le survêtement de Villarreal. Un rendez-vous qui a été coché par les joueurs phocéens, et notamment par Amine Harit.

L'OM prépare sa vengeance

Questionné par Téléfoot, l'international marocain veut en découdre avec l'équipe de Marcelino. « Les retrouvailles avec Marcelino ? On sait que ça va être chaud, par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu faire. Honnêtement, ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi, et il va falloir qu'ils soient tous prêts, parce qu'on ne va pas leur donner un match facile » a-t-il confié ce dimanche. Une sortie, qui n'a pas plu à Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG.

Rothen déplore la sortie d'Harit