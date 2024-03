Un joueur de l’OM surmotivé pour le retour de Marcelino ?

Hugo Chirossel

Jeudi soir, Marcelino va faire son retour au Stade Vélodrome, à l’occasion du huitièmes de finale aller de Ligue Europa entre l’OM et Villarreal. Un club que Geoffrey Kondogbia connaît, lui qui a fait l’expérience des derbys face à Valence, où il a joué entre 2017 et 2020. Ce qui pourrait faire la différence d’après les anciens marseillais Ludovic Asuar et Jean-Marc Ferreri.

Le destin fait parfois bien les choses. Quelques mois après avoir quitté l’OM, Marcelino va retrouver le Stade Vélodrome jeudi prochain. Après son expérience de deux mois à Marseille, le technicien espagnol a rebondi à Villarreal, adversaire des Olympiens en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa.

OM : Son transfert tourne au fiasco, Vitinha est prévenu https://t.co/XyXedjgGZ5 pic.twitter.com/WL24oUgdKS — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

«Il sait à quoi s’attendre»

Une rencontre également particulière pour Geoffrey Kondogbia, qui a évolué en Espagne pendant de nombreuses années avec le FC Séville (2012-2013), Valence (2017-2020), puis l’Atlético de Madrid (2020-2023). « Il a joué en Espagne, il connaît bien. C’est toujours un plus, il sait à quoi s’attendre », estime Ludovic Asuar pour La Provence .

«Le degré de motivation sera extrême»