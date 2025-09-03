Racisme - Bagarre avec Rabiot : La fake news à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato a refermé ses portes et Adrien Rabiot ainsi que Jonathan Rowe ne sont plus des joueurs de l’OM. Le club phocéen avait décidé de se séparer des deux joueurs suite à leur comportement. En effet, une bagarre avait éclaté suite à la défaite face à Rennes. Pour autant, il n’y aurait aucun caractère raciste derrière ce conflit entre Rabiot et Rowe.

Dès la 1ère journée de Ligue 1, ça a explosé à l’OM. En effet, après la défaite face à Rennes, le vestiaire olympien a abrité une bagarre, visiblement très violente, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Un comportement inacceptable que l’OM n’a pas souhaité laisser passer. Et alors que diverses versions sont sorties concernant cette altercation entre Rabiot et Rowe, Romain Molina a souhaité en démentir une.

« On a même essayé de faire passer ça pour du racisme » « J’ai entendu dire que Rabiot aurait eu un comportement abominable humainement, des choses inqualifiables. Non. A un moment donné, on a même essayé de faire passer ça pour du racisme. Des gens ont sorti ça quand même. Non. On va arrêter les bêtises », a-t-il balancé sur Youtube.