Rabiot : Sa relation qui fait paniquer l'OM !

Bien qu'il ait réalisé une belle première saison à l'OM, Adrien Rabiot pourrait partir cet été. Et pour cause, Massimiliano Allegri a rejoint l'AC Milan et le technicien italien entretient une magnifique relation avec le milieu de terrain français, ce qui pourrait bien faire trembler l'OM.

Malgré une première saison globalement abouti à l'OM, Adrien Rabiot ne semble pas assuré à 100% de rester à Marseille. Et pour cause, il disposerait d'un accord pour partir en cas d'offre à 10,5M€. Une somme qui ne devrait pas refroidir l'AC Milan où Massimiliano Allegri l'apprécie grandement comme le rappelle Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC.

Allegri fait trembler l'OM « Concernant la relation Rabiot-Allegri, je pense pas que ce soit juste de la politesse. Disons que Allegri c'est celui qui a fait faire à Rabiot ses meilleures saisons à la Juve, notamment sur le plan offensif, qui réussissait à se projeter un peu plus, notamment la saison passée », confie-t-il auprès du Phocéen, avant de poursuivre.