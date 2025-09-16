Rabiot - OM : Nouveau clash après la bagarre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'affaire Adrien Rabiot à l'OM avait fait couler beaucoup d'encre il y a un mois lorsque le milieu de terrain de l'équipe de France s'était battu dans les vestiaires avec Jonathan Rowe après une défaite à Rennes. Rabiot a depuis été poussé vers la sortie par l'OM et a signé au Milan AC, mais ce feuilleton continue de diviser autour du club phocéen. Explications.

Ça clashe encore à l'OM ! Le nouveau mercato estival très agité du club et notamment le traitement d'Adrien Rabiot, vendu au Milan AC après sa bagarre contre Jonathan Rowe en août, ne semblent pas faire l'unanimité. Eric Di Meco, ancien latéral gauche emblématique de l'OM, affiche un point de vue assez critique ces derniers jours au micro de RMC Sport sur les nombreux bouleversements du mercato et notamment le cas Rabiot.

« On n’en peut plus » « Beaucoup de supporters sont en train de de se détourner de cette équipe. Beaucoup d’amis qui sont très fans de l’OM disent: ‘on n’en peut plus’. Ce n’est pas que l’affaire Rabiot. Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs (départs et arrivées) et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire? Tu as l’impression qu’ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c’est de faire des transferts, ce n’est pas que l’équipe progresse, nous fasse rêver et gagne », lâche Eric Di Meco, très critique contre les dirigeants de l'OM. Ce qui a provoqué un clash...