Rabiot - OM : «Je l’ai aimé», la déclaration d’amour à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot ne portera plus les couleurs de l’Olympique de Marseille. Placé sur la liste des transferts après une altercation avec Jonathan Rowe, le milieu français s’est engagé avec l’AC Milan. Un départ précipité, critiqué par certains observateurs, dont Éric Di Meco, qui regrettent le traitement réservé à l’un des rares cadres de l’effectif.

La saison d'Adrien Rabiot a basculé dès la première journée du championnat. À l’issue de la défaite face à Rennes le 15 août dernier (0-1), une altercation éclate dans le vestiaire entre lui et Jonathan Rowe. L’incident, jugé inacceptable par la direction de l'OM, conduit à une décision radicale : les deux joueurs sont placés sur la liste des transferts. Depuis, Rowe a signé à Bologne, et Rabiot s'est envolé pour l'AC Milan ce lundi, quelques heures avant la fin du mercato.

Rabiot vendu au Milan AC L’AC Milan a officialisé l’arrivée d’Adrien Rabiot, qui fait son retour en Serie A un an après avoir quitté la Juventus. À 30 ans, l’international français (53 sélections, 6 buts) s’offre un nouveau défi dans un club prestigieux. L’opération, estimée à 10M€, permet à l’OM de récupérer une indemnité avant la fin de son contrat.