Rabiot - OM : «Je l’ai aimé», la déclaration d’amour à Marseille

Adrien Rabiot ne portera plus les couleurs de l’Olympique de Marseille. Placé sur la liste des transferts après une altercation avec Jonathan Rowe, le milieu français s’est engagé avec l’AC Milan. Un départ précipité, critiqué par certains observateurs, dont Éric Di Meco, qui regrettent le traitement réservé à l’un des rares cadres de l’effectif.
La saison d'Adrien Rabiot a basculé dès la première journée du championnat. À l’issue de la défaite face à Rennes le 15 août dernier (0-1), une altercation éclate dans le vestiaire entre lui et Jonathan Rowe. L’incident, jugé inacceptable par la direction de l'OM, conduit à une décision radicale : les deux joueurs sont placés sur la liste des transferts. Depuis, Rowe a signé à Bologne, et Rabiot s'est envolé pour l'AC Milan ce lundi, quelques heures avant la fin du mercato.
Rabiot vendu au Milan AC
L’AC Milan a officialisé l’arrivée d’Adrien Rabiot, qui fait son retour en Serie A un an après avoir quitté la Juventus. À 30 ans, l’international français (53 sélections, 6 buts) s’offre un nouveau défi dans un club prestigieux. L’opération, estimée à 10M€, permet à l’OM de récupérer une indemnité avant la fin de son contrat.
Le regret de Di Méco
Pour Éric Di Meco, ce départ est un immense gâchis. « Si on regarde la saison dernière à l’OM, c’est un des rares joueurs de niveau international et un des rares à avoir fait une saison pleine et complète. C’est l’histoire du football, on ne va pas se flageller. Je l’ai aimé sous le maillot de l’OM, j’aurais aimé le voir dans une position qui lui va un peu mieux, dans un rôle de relayeur. C’est surtout la manière dont il part. Comment on peut dégager un joueur comme ça sur une histoire de vestiaire qui aurait pu être gérée en interne ? » a déclaré l'ancien joueur de l'OM sur le plateau de Rothen S'Enflamme.