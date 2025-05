«Qu’est ce qu’on en a à f**tre», le président de l’OM craque dans le vestiaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien grand espoir du football français et passé par l’OM entre 1993 et 1994, Fabrice Henry a dévoilé quelques anecdotes sur son passage dans la cité phocéenne. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, il en a dévoilé une savoureuse sur Bernard Tapie qui n’hésitait pas à aller à l’encontre de ses entraîneurs.

Retraité des terrains à l’âge de 31 ans, Fabrice Henry a perdu la passion. « J'étais un peu écœuré du football. Mais comme je ne suis pas allé trop loin dans les études, j'ai travaillé un peu partout : dans des usines, dans la sécurité, j'ai été chauffeur livreur. Mais à un moment, j'ai voulu transmettre un peu de mon savoir. » a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe. Au cours de ce même entretien, l’ancien joueur de l’OM a révélé plusieurs épisodes marquants comme l’intervention de Bernard Tapie durant la saison 1993/1994.

Le craquage de Tapie

« Avec Marseille, on affronte Saint-Étienne. Lors de son briefing, Marc Bourrier commence à dire : "Il y a Bell, Laurent Blanc, Moravcik, etc." Bernard Tapie est au 2e ou 3e rang. Il se retourne une fois, deux fois, et je me dis : ''Oh là, il est chaud.'' La troisième, Tapie se lève, va au tableau et détruit le coach : "Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces Stéphanois à deux balles ? T'as un effectif meilleur que la saison dernière (celui qui avait gagné la C1 en 1993) ! De quoi tu me parles ?" Marc Bourrier est resté tout con, le pauvre. J'étais mort » a confié Henry.

L'incroyable anecdote sur Barthez

Âgé de 57 ans, il s’est aussi souvenu de Fabien Barthez, et de son comportement loin d’être professionnel. « Fabien Barthez, à Marseille. Avant un match, je veux aller pisser et vois de la fumée qui sort des toilettes ! J'ouvre la porte et Fabien était assis sur les chiottes, en train de fumer sa clope ! » a-t-il déclaré ce dimanche.