PSG - Real Madrid : L'OM l'a complètement choqué !

Après la victoire en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir, Johan Micoud s’est dit impressionné pour l’évolution de l’OM ces dernières semaines. L’ancien international français voit de nets progrès depuis la défaite contre le Real Madrid (2-1), alors qu’entre temps, les Olympiens se sont également imposés face au PSG (1-0) et à Strasbourg (1-2).
Comme l’a confié Medhi Benatia en zone mixte, « on pourra dire qu’après un mois d’août compliqué, on aura fait un bon mois de septembre. » Mardi soir, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues en battant l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, après celles face au PSG (1-0) et à Strasbourg (1-2) en Ligue 1. Les Olympiens avaient entamé le mois de septembre par un succès contre Lorient (4-0) et ne se sont inclinés que sur la pelouse du Real Madrid (2-1).
« Il y a une vraie évolution »
« Ce qui m’impressionne, c'est plus le parcours depuis le Real Madrid », a déclaré Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe du Soir. « J’avais vu l’OM jouer contre le Paris FC, je ne savais pas où ils allaient. Après, quand il y a eu le Real Madrid, l’enchaînement contre le PSG, aller gagner à Strasbourg derrière, puis ce soir (mardi) ça, ça m’impressionne. Il y a une vraie évolution. »
« Ça m’impressionne depuis Madrid »
Au-delà des résultats, Johan Micoud voit aussi une progression dans le jeu à l’OM : « Des sorties de balle technique, je les vois depuis le match au Real Madrid justement. Le premier quart d’heure, c’est vrai qu’ils ont pris un bouillon, mais après, il y a eu quelques séquences de jeu, notamment sur la main qui n’a pas été sifflée de Militao. Je crois qu’il y a une minute de possession de balle qui passe de gauche à droite pour finir par cette frappe. Je trouve que ça, ça marque et ça m’impressionne depuis Madrid. »