PSG - Real Madrid : L'OM l'a complètement choqué !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir, Johan Micoud s’est dit impressionné pour l’évolution de l’OM ces dernières semaines. L’ancien international français voit de nets progrès depuis la défaite contre le Real Madrid (2-1), alors qu’entre temps, les Olympiens se sont également imposés face au PSG (1-0) et à Strasbourg (1-2).

Comme l’a confié Medhi Benatia en zone mixte, « on pourra dire qu’après un mois d’août compliqué, on aura fait un bon mois de septembre. » Mardi soir, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues en battant l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, après celles face au PSG (1-0) et à Strasbourg (1-2) en Ligue 1. Les Olympiens avaient entamé le mois de septembre par un succès contre Lorient (4-0) et ne se sont inclinés que sur la pelouse du Real Madrid (2-1).

« Il y a une vraie évolution » « Ce qui m’impressionne, c'est plus le parcours depuis le Real Madrid », a déclaré Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe du Soir. « J’avais vu l’OM jouer contre le Paris FC, je ne savais pas où ils allaient. Après, quand il y a eu le Real Madrid, l’enchaînement contre le PSG, aller gagner à Strasbourg derrière, puis ce soir (mardi) ça, ça m’impressionne. Il y a une vraie évolution. »