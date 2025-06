PSG - OM : Le sacrilège à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et l'OM, la rivalité remonte à des décennies. Pendant plus de 30 ans, les supporters de l'Olympique de Marseille ont nargué leurs ennemis parisiens en célébrant la Ligue des champions, trophée qui a toujours fait défaut au Paris Saint-Germain jusqu'au 31 mai dernier. De quoi inspirer une vengeance à l'équipe de C à vous contre Mohamed Bouhafsi.

Journaliste un temps sportif à RMC Sport, Mohamed Bouhafsi a rejoint France Télévisions il y a quelque temps désormais et intervient sur l'émission C à vous entre autres. Mais son affection pour l'OM est toujours bien présente, ce qui a inspiré une vanne aux autres chroniqueurs de l'équipe de l'émission.

«Ce n'est pas bien ce qu'ils t'ont fait» Invité pour une émission la semaine dernière, Soprano a été choqué par leur farce. « Je viens de passer devant son casier, ce n'est pas bien ce qu'ils t'ont fait (ndlr s'adressant à Mohamed Bouhafsi ». Le journaliste de France Télévisions, supporter de l'OM, a eu la réaction suivante. « C'est pas bien, c'est horrible hein ? », avant que le rappeur de Marseille finisse par dire : « Je suis de tout coeur avec toi ».