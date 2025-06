OM - De Zerbi : Un grand changement est acté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent pointée du doigt la saison dernière, renforcer sa défense est la grande priorité de l’OM lors de ce mercato estival, ce qui a déjà commencé avec l’arrivée de CJ Egan-Riley en provenance de Burnley. Ce qui s’inscrit aussi dans une volonté de Roberto De Zerbi de repasser à une défense à quatre et d’installer son système préférentiel en 4-2-3-1.

Roberto De Zerbi a dû changer ses habitudes à l’OM. Alors que son système préférentiel est le 4-2-3-1, le technicien italien a utilisé une défense à cinq pendant une majeure partie de la saison dernière. « Ça fait douze ans que j’entraîne et j’ai presque toujours aligné une défense à quatre », confiait-il en conférence de presse au mois d’avril. « Toujours avec des ailiers inversés, toujours avec un jeu offensif, et toujours en créant beaucoup d’occasions. »

« Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre » Roberto De Zerbi a été contraint de s’adapter aux joueurs à sa disposition, mais avait fait passer un message clair à la direction de l’OM sur ses intentions pour la saison prochaine : « Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre. Et alors je retournerai à une défense à quatre avec des joueurs qui montent, des ailiers qui cherchent les duels, un numéro 10 ou en tout cas un joueur comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces, et deux milieux de terrain. Parce que j’ai toujours joué comme ça. Mais parfois, il faut s’adapter à ses joueurs, et je crois que nous l’avons bien fait. »