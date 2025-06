Vente OM : Medhi Benatia sort du silence !

Le mercato de l'OM a démarré très fort avec les signatures d'Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Mais voilà que le club phocéen ne compte pas en rester là et en coulisses, Medhi Benatia formulerait des offres folles. Un signe de plus de l'imminence de la vente de l'OM ? C'est ce qu'avait soufflé Thibaud Vézirian. De quoi faire réagir Benatia en personne.

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, à quoi faut-il s'attendre pour la suite du mercato de l'OM ? Récemment, Thibaud Vézirian avait fait une grande confidence, assurant : « Son à l’OM ? Non, pour l’instant vu son niveau, son salaire, ce n’est pas possible. Mais, vu les propositions que Medhi Benatia fait à des agents en ce moment qui me reviennent aux oreilles, sur des joueurs très très très hauts, soit il y a un truc qui va changer bientôt, soit je ne comprends pas comment ils font financièrement sans annoncer quoi que ce soit. On sait ce qui arrive derrière, mais sans annoncer, comment ils font ? C’est le grand étonnement pour pas mal d’agents qui reviennent vers moi en disant : « On sait que tu as raison depuis longtemps, mais alors là, carrément, on est à des niveaux… ». En tout cas, ça travaille fort à l’OM ».