Transferts - OM : L’attaquant idéal offert à De Zerbi

L'OM pourrait engager un nouveau numéro 9 pour concurrencer Amine Gouiri. Selon un journaliste, le club marseillais pourrait réaliser un joli coup en enrôlant Wallace Yan (Flamengo). Agé de 20 ans, cet avant-centre prometteur pourrait très vite voir sa valeur grimper. La formation de Roberto de Zerbi ne doit pas louper cette occasion selon un connaisseur.

Un joli coup proposé au Brésil

« Wallace Yan est l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du championnat brésilien. À seulement 19 ans, il impressionne par sa maturité et son efficacité devant le but, malgré un temps de jeu encore limité. Polyvalent, il peut jouer en pointe ou en soutien, où sa mobilité et sa capacité à se créer des espaces font des merveilles. Sa puissance et sa solidité sur ses appuis lui permettent de tenir tête à des défenseurs plus costauds, même s’il n’a pas le gabarit d’un grand avant-centre » a confié le journaliste dans des propos rapportés par Football Club Marseille.