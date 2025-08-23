PSG : L’OM brise son incroyable promesse avec Adrien Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Réclamant 15M€ pour Adrien Rabiot, l’OM serait également prêt à ne pas faire jouer le Français pendant une saison. Après ce qui est arrivé au PSG, le milieu de français pourrait donc connaitre une nouvelle mise au placard. Un scénario à propos duquel Véronique Rabiot s’est exprimée, révélant au passage une promesse de l’OM qui a volé en éclats.

Ecarté par le PSG pendant les 6 derniers mois de son contrat, Adrien Rabiot pourrait revivre cela à l’OM. En effet, après Chancel Mbemba, le Français pourrait rester sur la touche toute la saison si le club phocéen n’arrive pas à le vendre d’ici la fin du mercato. Rabiot pourrait donc connaitre des prochains mois de galère alors que l’OM lui avait pourtant assuré que ça n’arriverait pas…

« Je croyais qu’on avait vécu le pire avec le PSG » Placé sur la liste des transferts par l’OM, qui réclame 15M€, Adrien Rabiot n’est pas encore parti. Alors qu’il pourrait donc rester une saison à ne pas jouer à Marseille, Véronique Rabiot a confié à La Provence à propos de ce scénario : « Je croyais qu’on avait vécu le pire avec le PSG. Mais non, il y a encore plus fort ! Là, ils sont vraiment à jamais les premiers, ils font plus fort… On dit toujours que la foudre ne peut pas tomber deux fois au même endroit, mais chez les Rabiot, oui ».