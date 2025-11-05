Problème à l'OM : Le coup de gueule signé De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la réception de l’Atalanta mercredi en Ligue des champions, l’OM va devoir composer avec pas moins de neuf absences, dont celles de Nayef Aguerd et de Leonardo Balerdi, blessés. Une situation qui ne fait pas du tout plaisir à Roberto De Zerbi, mais ce denier a invité les joueurs à sa disposition à donner encore plus dans cette période difficile.

Déjà privé de Facundo Medina, Geoffrey Kondgobia, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Emerson Palmieri, suspendu, Roberto De Zerbi a annoncé quatre autres absences ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Atalanta en Ligue des champions. L’entraîneur de l’OM a indiqué que Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Timothy Weah et Bilal Nadir n’avaient pas assez récupéré et seraient eux aussi forfaits.

« Je ne suis pas content du tout » « D’après vous, je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec huit, neuf joueurs blessés plus un suspendu ? Non, je ne suis pas content du tout. Mais dans les analyses, il faut considérer un peu tout. Les belles choses, on les fait aussi dans les difficultés. Et la victoire à Auxerre, où nous n’avons pas bien joué, est venue dans un moment difficile », a déclaré Roberto De Zerbi au moment d’évoquer les nombreuses absences dans son effectif.