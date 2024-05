Polémique surréaliste à l’OM, il en rajoute une couche sur Longoria

Arnaud De Kanel

Le sportif n'était que secondaire ce soir-là. Battu par le PSG en supériorité numérique, l'OM faisait parler à cause d'une polémique sortie de nulle part. En effet, certains supporters et les dirigeants, Pablo Longoria en tête, s'étaient offusqués de voir un tifo à l'effigie de Redouane Bougheraba. L'humoriste s'était déjà expliqué à ce sujet, indiquant que le président de l'OM se servait de lui comme bouc émissaire afin de faire oublier les mauvais résultats du club phocéen, et il en a rajouté une couche.

Le 31 mars dernier, l'OM recevait le PSG dans un Vélodrome plein à craquer. En ce jour particulier pour les Marseillais, date d'anniversaire de la mort de l'ancien président Pape Diouf, les South Winners, l'un des groupes d'Ultras de l'OM, avaient opté pour un tifo à l'effigie de Redouane Bougheraba. L'humoriste marseillais s'apprête à remplir le Vélodrome pour son prochain spectacle et les Winners avaient voulu marquer le coup. Or, pas mis au courant, Pablo Longoria était très remonté et la polémique avait alors éclaté. Il était même question d'une sorte de règlement de comptes entre le président de l'OM et son directeur général Stéphane Tessier, qui lui était au courant de ce tifo. Redouane Bougheraba est à nouveau revenu sur cette polémique, pointant une nouvelle fois Longoria.

OM : Benatia a provoqué un clash https://t.co/4HahgjtqUS pic.twitter.com/vq4iv60GiP — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«Longoria dit qu'il aurait aimé être informé, et ça part en live»

« C'est un hommage que m'ont rendu les Winners, un groupe de supporters dont j'ai fait partie. Et pas un coup commercial comme j'ai pu l'entendre. Amazon n'a rien payé. Ils (Prime Video, qui a démenti à être l'origine du tifo) ont acheté le premier spectacle, c'est tout. On ne sait même pas où va être diffusé le prochain. Les Winners, ce sont les premiers avec lesquels je suis parti en déplacement quand j'étais ado. Et ils sont super fiers qu'un des leurs fasse le Vélodrome. Parce que la probabilité qu'un fan se retrouve acteur dans ce stade, elle est de zéro. S'ils ont déployé ce tifo pendant le Classique, c'est parce que les demandes d'autorisations très spécifiques de l'UEFA les ont empêchés de le faire contre le Chakhtior (le 22 février). La suite de l'histoire, vous la connaissez : le tifo sort, il est magnifique, Longoria dit qu'il aurait aimé être informé, et ça part en live », a confié l'humoriste marseillais pour L’Equipe Magazine , avant de poursuivre.

«Ils se sont servis du tifo comme d'un prétexte»