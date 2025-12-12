Paul Pogba à l’OM : L’annonce retentissante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’AS Monaco de Paul Pogba se déplace sur la pelouse de l’OM dans le choc de la 16ème journée de Ligue 1. Problème pour les Monégasques : le champion du monde 2018 est clairement incertain pour ce duel du haut de tableau comme l’a révélé ce vendredi l’entraîneur Sébastien Pocognoli.

Le choc approche à grands pas. Après sa courageuse victoire face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions ce mardi, l’OM va recevoir Monaco à domicile ce dimanche en clôture de la 16ème journée de Ligue 1.

Pogba absent face à l’OM ? Annoncé proche de l’OM avant sa signature à l’AS Monaco, Paul Pogba lui, pourrait ne pas fouler la pelouse du Vélodrome. Et pour cause, laissée sur le banc ce mardi face à Galatasaray en Ligue des Champions également, « La Pioche » ne serait pas tout à fait rétablie. Présent en conférence de presse ce vendredi, Sébastien Pocognoli a ainsi affirmé que Pogba n’était pas à 100 %.