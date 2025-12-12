Paul Pogba à l’OM : L’annonce retentissante !

Ce dimanche soir, l’AS Monaco de Paul Pogba se déplace sur la pelouse de l’OM dans le choc de la 16ème journée de Ligue 1. Problème pour les Monégasques : le champion du monde 2018 est clairement incertain pour ce duel du haut de tableau comme l’a révélé ce vendredi l’entraîneur Sébastien Pocognoli.
Le choc approche à grands pas. Après sa courageuse victoire face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions ce mardi, l’OM va recevoir Monaco à domicile ce dimanche en clôture de la 16ème journée de Ligue 1.
Pogba absent face à l’OM ?
Annoncé proche de l’OM avant sa signature à l’AS Monaco, Paul Pogba lui, pourrait ne pas fouler la pelouse du Vélodrome. Et pour cause, laissée sur le banc ce mardi face à Galatasaray en Ligue des Champions également, « La Pioche » ne serait pas tout à fait rétablie. Présent en conférence de presse ce vendredi, Sébastien Pocognoli a ainsi affirmé que Pogba n’était pas à 100 %.
« Il a eu une petite tension au niveau d'un tendon au genou »
« Il n'était pas à 100 %. Il a eu une petite tension au niveau d'un tendon au genou. Ce n'était pas très grave, ça s'est déclenché à l'échauffement. Il s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois depuis le match. On verra demain (samedi) s'il est sélectionnable », a affirmé l’entraîneur monégasque.