«On avait peur» : Le cauchemar vécu avec l’OM !

Après l’humiliation face au LOSC (1-7), le FC Lorient a encore sombré sur la pelouse du Vélodrome contre l’OM (0-4). Face à la presse après la partie, Olivier Pantaloni est revenu sur la prestation de son équipe, 16e de Ligue 1 avant la suite de la 4e journée.

Si la soirée fut très belle pour l’Olympique de Marseille (4-0), à quatre jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions avant le Classique face au PSG le week-end prochain, les joueurs du FC Lorient ont quant à eux vécu un cauchemar sur la pelouse du Vélodrome, réduits à dix après l’expulsion de Darlin Yongwa dès la 10e minute. Après la rencontre, l’entraîneur Olivier Pantaloni a tenté d’expliquer cette nouvelle déroute, deux semaines après l’humiliation à domicile contre Lille (1-7).

« Réduits à dix avec un stade plein et une équipe de grande qualité, ça complique terriblement la tâche » « Disons qu’on se met très rapidement en difficulté. On savait que le match allait être compliqué pour nous ce soir. Malgré tout, on avait une réelle volonté de réaliser un résultat et de montrer un autre visage que celui qui avait été le nôtre face à Lille en seconde mi-temps. Je pense que l’équipe était prête à relever le défi. Après, l’erreur défensive nous coûte une expulsion, nous coûte un penalty, un but. Donc, réduits à dix dans un contexte comme celui du Vélodrome, avec un stade plein et une équipe de grande qualité, ça complique terriblement la tâche », a confié l’entraîneur du FC Lorient, rapporté par Le Phocéen.