Un «très gros joueur» dit oui à l’OM : Le vestiaire est aux anges !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour ses débuts avec le FC Lorient (4-0), Benjamin Pavard a livré une prestation solide sur le plan défensif et a même trouvé le chemin des filets. Dans le vestiaire de l’OM, on savoure l’arrivée de l’international français, disposant d’une solide expérience après ses passages au Bayern Munich et à l’Inter Milan.

Ancien joueur de l’OM, Mattéo Guendouzi ne cachait pas sa joie à l’idée de voir Benjamin Pavard, son coéquipier en sélection, rejoindre la formation phocéenne. « Ils ont fait un très bon mercato. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés, des joueurs d’expérience. Le dernier jour, tu fais venir un (Benjamin) Pavard qui est un très gros joueur. Il a joué au Bayern (ndlr Munich) à l’Inter, champion du monde avec l’équipe de France. Tu parles d’un mec avec beaucoup d’expérience et qui en a joué des matchs de Ligue des champions. Il va beaucoup aider l’équipe dans cette compétition », confiait le joueur de la Lazio, interrogé par le journaliste Raphaël Domenach.

« C'est un joueur d'expérience » Un sentiment partagé dans le vestiaire de l’OM, qui côtoie l’international français depuis seulement quelques jours. « C'est un joueur d'expérience, il l'a démontré encore ce soir. Je pense qu'il n'y avait pas de doute sur sa qualité. Il l'a prouvé ce soir. On est vraiment contents pour lui et pour le groupe, a notamment confié Geoffrey Kondogbia en zone mixte après la victoire contre Lorient (4-0), rapporté par Le Phocéen. Je pense qu'il va beaucoup nous aider. Il vient d'arriver, donc il va falloir lui laisser un peu de temps. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, donc il va beaucoup nous aider, avec ses qualités de joueur et aussi son vécu ».