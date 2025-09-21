OM-PSG : L'annonce surréaliste sur De Zerbi !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome. Programmé initialement ce dimanche, le Classique a été reporté à cause des conditions météorologiques. Interrogé sur ce choc de la cinquième journée de Ligue 1, Bixente Lizarazu a affirmé que Roberto De Zerbi était actuellement dans le flou. Alors que son effectif s'est métamorphosé cet été, le coach de l'OM ne connait pas bien son équipe d'après le champion du monde 98.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria accueille le PSG de Nasser Al-Khelaïfi au Vélodrome. Initialement prévu ce dimanche soir, ce Classique se jouera finalement lundi à 20 heures, et ce, à cause des conditions météorologiques du jour.

L'OM s'est métamorphosé cet été Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a annoncé la couleur avant OM-PSG. D'après le champion du monde 98, cette rencontre est difficile à pronostiquer, tant l'effectif marseillais a changé depuis la saison dernière. D'ailleurs, à en croire Bixente Lizarazu, même Roberto De Zerbi ne connait pas bien son équipe actuellement.