PSG - Dembélé : C’est le choc à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or, l'étau se resserre autour d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français est désigné parmi les favoris avec Lamine Yamal depuis des mois et il est évidemment un candidat crédible au vu de ses performances de la saison passée. Aurélien Tchouameni est d'ailleurs revenu sur cette forme étincelante à partir du mois de janvier.

En début de saison, rien ne laissait présager un tel scénario. Le PSG avait commencé doucement avant de monter en puissance à partir du mois de janvier. Le club a ensuite passé toutes les étapes avec brio, remportant facilement la finale contre l'Inter Milan. Pour Aurélien Tchouameni, il n'y a aucun doute sur l'identité du vainqueur du Ballon d'Or 2025.

Dembélé impressionnant, direction le Ballon d'Or ? Leader d'un groupe collectif d'une force incroyable, Ousmane Dembélé a reçu le soutien de ses coéquipiers en Equipe de France avant le dénouement pour le Ballon d'Or. Aurélien Tchouaméni n'a rien manqué de ses performances depuis Madrid. « Le Ballon d’Or ? Évidemment qu’il le mérite. A partir de janvier, quand ils sont revenus de trêve, il marquait à tous les matches. En fait, on regardait car parfois on jouait en même temps, tu regardes Paris ils ont joué, 3-0 paf Ousmane. Match d’après, Ousmane. Tu te dis qu’en fait, il ne s’arrête plus. Et c’est là où on s’est dit qu’il est vraiment en pétard comme on dit » confie le milieu du Real Madrid au micro de Téléfoot.