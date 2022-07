Foot - OM

OM : Voilà à quoi pourrait ressembler l’OM avec Igor Tudor

Publié le 5 juillet 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l’OM. Suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un remplaçant et cela s’est bouclé rapidement avec l’arrivée du Croate. Un changement sur le banc de touche qui va en impliquer d’autres sur le terrain. Et voilà ce que l’OM version Tudor pourrait donner.

L’OM ne sera finalement pas resté très longtemps sans entraîneur. Il y a quelques jours seulement, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte, obligeant Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant. Ce dossier est désormais réglé puisque depuis ce lundi, Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l’OM.

Mercato - Officiel : L’OM tient le remplaçant de Sampaoli et s'enflamme pour sa trouvaille https://t.co/a7EZUIp7UV pic.twitter.com/s0doA56GsJ — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Un schéma en 3-4-1-2

Avec Igor Tudor aux commandes, l’OM va forcément changer de visage. D’un point de vue tactique, le Croate pourrait notamment évoluer avec son dispositif préférentiel. Et par le passé, Tudor a eu l’habitude d’évoluer en 3-4-1-2.

Quelle équipe pour l’OM ?

A quoi pourrait alors ressembler l’OM dans ce dispositif ? Dans les cages, les cartes seront redistribuées entre Pau Lopez et Steve Mandanda. En charnière centrale, on pourrait avoir Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Duje Caleta-Car ou Luan Peres tandis qu’Isaak Touré entrerait dans la rotation. En tant que piston droit, cela pourrait profiter à Pol Lirola et à gauche, il y a pour le moment, Sead Kolasinac ou Jordan Amavi. Dans les 3 du milieu de terrain, cela pourrait donner lieu à une association entre Guendouzi, Rongier et Gerson un peu plus haut. Payet et Milik pourraient eux être associés devant.