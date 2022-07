Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, transferts... Les grandes révélations de Longoria sur le recrutement

Publié le 1 juillet 2022 à 18h15 par Ewen Robin

Présent en conférence de presse ce vendredi après l'annonce surprise du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato de l’OM. Le président marseillais a notamment donné des détails concernant la situation du club olympien sur le marché des transferts.

Comme annoncé via un communiqué, Jorge Sampaoli quitte l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’active donc afin de lui trouver un remplaçant. En conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a réagi au départ surprise du technicien argentin et a donné des informations concernant le mercato.

«McCourt continue d'investir dans le club, on a plus de moyens que la saison dernière»

L’OM a déjà entamé son mercato en enregistrant les arrivées d’Isaak Touré, en provenance du Havre, et Samuel Gigot, qui avait signé un pré-contrat en hiver dernier. Pour étoffer davantage l'effectif de l'OM, Pablo Longoria continue de multiplier les pistes sur le mercato afin de construire une équipe compétitive pour la prochaine Ligue des Champions.

«C’est un mercato stratégique»