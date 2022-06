Foot - OM

OM : Batshuayi, Ribéry… Les plus grosses ventes de l’OM

Publié le 25 juin 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Si l’OM entend être actif lors de ce mercato estival pour se renforcer en vue de la Ligue des Champions, Pablo Longoria et Javier Ribalta vont également devoir se concentrer sur les ventes. En effet, Frank McCourt mettrait la pression à ce sujet. Il faut donc vendre et par le passé, l’OM a su obtenir de jolis chèques avec le départ de ses joueurs.

Cela ferait maintenant plusieurs mois que Frank McCourt réclamerait des ventes à l’OM. L’Américain commencerait d’ailleurs à s’impatienter alors que Pablo Longoria peine à répondre à cette demande. Cet été, il faudrait donc s’attendre à certaines ventes. Pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, l’OM compterait notamment se séparer de Duje Caleta-Car et de ses indésirables (Strootman, Radonjic, Amavi, Alvaro Gonzalez), tandis que les noms d’Arkadiusz Milik et Bamba Dieng sont aussi évoqués parmi les possibles partants. Des opérations qui permettraient alors à l’OM de récupérer un peu d’argent, mais ces ventes ne devraient toutefois pas affoler les compteurs. Voici d’ailleurs le top 5 des plus gros départs à Marseille.

Mercato - OM : Mis sous pression par McCourt, Pablo Longoria galère https://t.co/HIAzNBgyqt pic.twitter.com/DBxUbB3bzc — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

5- Giannelli Imbula 20M€

A la 5ème place de ce classement, on retrouve Giannelli Imbula. Révélé du côté de Guingamp, le milieu de terrain s’était ensuite envolé du côté de l’OM. Et sous les ordres de Marcelo Bielsa, il avait alors confirmé tout son potentiel, s’imposant comme un crack en devenir. De quoi forcément intéresser du beau monde et une belle offre est alors arrivée entre les mains de la direction de l’OM de l’époque. A l’été 2015, Imbula a ainsi été cédé au FC Porto pour 20M€. Une belle opération au final puisque l’ancien Marseillais a depuis disparu de la circulation.

4- Frank Zambo Anguissa 28M€

Autre milieu de terrain très bien vendu par l’OM : Frank Zambo Anguissa. En 2015, les Phocéens avaient été le chercher du côté de la réserve du Stade de Reims. Ayant joué pendant 3 saisons au Vélodrome, le Camerounais a fini par prendre la direction de la Premier League en 2018. Fulham avait alors sorti le chéquier et offert 28M€ pour s’offrir les services d’Anguissa. Une offre bien évidemment acceptée par l’OM, qui avait réalisé là une très belle plus-value.

3- Franck Ribéry 30M€

Parti en 2007 de l’OM, Franck Ribéry figure lui toujours dans le classement des plus grosses ventes des Phocéens. Sous le maillot olympien, l’actuel joueur de La Salernitana avait totalement explosé. Un énorme talent qui n’avait forcément pas échappé aux plus grands clubs européens et c’est le Bayern Munich qui avait fini par s’offrir Ribéry, moyennant 30M€. Ce qui reste donc le 3ème plus gros transfert de l’OM dans le sens des départs.

2- Didier Drogba 38M€

Encore plus ancien que Ribéry, Didier Drogba est lui le 2ème plus gros transfert de l’OM. Arrivé de Guingamp, l’Ivoirien ne sera resté qu’un an à Marseille, mais quelle saison. De quoi marquer l’esprit de tous les fans de l’OM et de voir s’ouvrir les portes de Chelsea. Les Blues avaient alors dépensé 38M€ en 2004 pour recruter Drogba, qui est devenu une véritable légende du côté de Stamford Bridge.

1- Michy Batshuayi 40M€

A la première place, on retrouve un autre joueur acheté par Chelsea à l’OM : Michy Batshuayi. Prometteur à son arrivée sur la Canebière, le Belge, qui avait réalisé deux belles saisons au Vélodrome, avait alors réussi à convaincre les Blues de lâcher 40M€ pour le recruter en 2016. Forcément, le lien a rapidement été fait avec Drogba. Mais malheureusement pour Batshuayi, la carrière n’a pas du tout été la même que l’Ivoirien.