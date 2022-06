Foot - OM

OM : Le gros dérapage de Thauvin, qui dézingue Marseille en off et crée la polémique

Publié le 25 juin 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Désormais au Mexique, Florian Thauvin a décidé de quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier au terme de son contrat. Une année après son départ, l’international français s’est livré pour RMC sur sa nouvelle vie et a laissé échapper quelques remarques n’étant pas destinés à être diffusées qui font aujourd’hui polémique, obligeant l’attaquant à se justifier sur les réseaux sociaux.

Malgré l’insistance de sa direction, Florian Thauvin a décidé de quitter l’OM l’été dernier. Alors que l’attaquant disposait de quelques pistes en Europe, avec un intérêt évoqué de l’AC Milan ou encore du FC Séville, celui-ci a décidé de rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique, du côté des Tigres de Monterrey. « Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première c’est que j’arrivais en fin de contrat avec l’OM et que j’avais un choix à faire, que ce soit sur le sportif et sur la vie privée. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en signant à l’OM, c’était un rêve de gamin. Donc j’avais réussi à réaliser mon rêve et aussi eu la chance de devenir champion du monde à l’époque quand j’étais à l’OM. La seconde chose c’est que j’ai passé sept ans à l’OM. C’est un club qui est extraordinaire, qui est magnifique mais c’est un club qui est dur. Il y a énormément de pression au quotidien, je suis passé par des moments difficiles, notamment psychologiquement où certaines choses ont été difficiles à avaler », s’est justifié Florian Thauvin dans un entretien diffusé par RMC ce vendredi. Mais l’international français est allé plus loin hors antenne, des propos n’étant pas censés être partagés au public qui font aujourd’hui polémique.

Alors qu’ils pensaient tous être hors antenne, @FlorianThauvin s’exprime sur l’avenir de son fils s’il aurait prolongé à Marseille.Écoutez bien jusqu’à la fin, vous allez entendre le vrai @FlorianThauvin. pic.twitter.com/sjCvRQItCX — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) June 24, 2022

« Je me suis dit que mon fils n’a que deux ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille comme ça »

« Je n’ai pas pu en parler pendant l’interview mais, rien que pour mon fils… T’imagines qu’il a deux ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou et il est à l’école à l’American School. C’est un truc de fou. Rien que pour lui c’est un truc de fou », a confié Florian Thauvin en off, avant de répondre à une question de Jean-Louis Tourre, journaliste à RMC , expliquant que l’attaquant de 29 ans ne pouvait pas imaginer élever son fils à Marseille, « au milieu des dingos » : « Je suis honnête… Ça, je ne peux pas le dire à l’antenne mais c’est vrai que lorsque j’ai eu l’offre de prolongation de l’OM… Parce qu’ils ont fait un effort de dingue, un contrat de fou, Longoria et Sampaoli, ils ont tout fait... Mais je me suis dit que mon fils n’a que deux ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille comme ça… Et même moi, moi et ma femme, on n’en pouvait plus. » Une sortie qui a rapidement suscité la colère des supporters de l’OM sur les réseaux sociaux, obligeant le joueur des Tigres à prendre la parole pour se justifier.

pic.twitter.com/Z6d4jkIFwm — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) June 25, 2022

« J'ai commis une erreur parce que je n'ai pas réagi »