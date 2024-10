OM : Viré du PSG, il peut tout changer pour Greenwood !

Arnaud De Kanel

Viré du PSG en 2020, Thomas Tuchel est devenu la semaine dernière, le nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Cette nouvelle est parvenue jusqu'aux oreilles de Mason Greenwood, l'attaquant anglais de l'OM, qui souhaiterait échanger par téléphone avec l'entraineur allemand pour savoir s'il comptait sur lui dans les prochains mois. Cela intervient dans une période où Greenwood pense à représenter la Jamaïque, son deuxième pays.

Mason Greenwood semble avoir retrouvé un nouveau souffle après son départ de Manchester United à l’été 2023. En prêt à Getafe pour une saison, l’attaquant anglais a su convaincre sur le terrain, affichant des performances suffisamment solides pour attirer l’attention de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria, président de l'OM, a ainsi finalisé son transfert lors du dernier mercato. Cependant, cette acquisition a rapidement suscité la controverse en raison des accusations de violences conjugales et de viol qui pèsent sur Greenwood. Devenu paria en Angleterre, il songerait à changer de nationalité sportive.

OM : «Put**n de m**de», un champion du monde disjoncte en direct ! https://t.co/OsPqyssqgs pic.twitter.com/52IRasOPuo — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Greenwood songe à représenter la Jamaïque

Sous le feu des projecteurs pour des raisons extra-sportives en Angleterre, Mason Greenwood savait que son retour en équipe nationale sous les ordres de Gareth Southgate était devenu une perspective improbable. L'intérimaire Lee Carsley avait récemment fermé la porte à un retour en sélection anglaise du joueur de l'OM. L'attaquant, dont la réputation a été sévèrement entachée par une affaire personnelle, semble désormais envisager un autre chemin : celui de représenter la Jamaïque. Une option qui prend de l’ampleur alors que l'horizon international avec les Three Lions s'éloigne pour lui. Mais la nomination de Thomas Tuchel, ancien coach du PSG, pourrait bien tout changer.

Tuchel peut tout changer

« Mason sait que ses chances de rejouer pour l'Angleterre sont très faibles. Mais il veut se renseigner auprès de la FA et de Tuchel, maintenant qu'il a été nommé, pour voir ce qu'ils en pensent. Il est déterminé à jouer au plus haut niveau et cela passe par la Coupe du monde. Si l'Angleterre ne veut pas de lui, il ira en Jamaïque et essaiera d'aller à la Coupe du monde 2026 de cette façon », affirme une source au Sun. L'avenir international de Mason Greenwood est entre les mains de Thomas Tuchel !