OM : Villas-Boas, Sampaoli… L’histoire se répète à l’OM

Publié le 4 juillet 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

Coup de tonnerre à l’OM ! On ne s’y attendait clairement, mais aujourd’hui, Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur du club phocéen. Alors que l’Argentin avait encore un an de contrat et que Pablo Longoria souhaitait le prolonger, il a finalement claqué la porte, mécontent notamment du recrutement réalisé par l’OM cet été. D’ailleurs, ce départ de Sampaoli n’est pas sans rappeler celui d’André Villas-Boas. Explications.

Ces dernières semaines, concernant l’avenir de Jorge Sampaoli, il était question d’une prolongation de contrat. Alors que l’Argentin était lié jusqu’en 2023, Pablo Longoria souhaitait lui offrir un nouveau bail afin d’installer de la stabilité sur la Canebière. Il n’en sera finalement rien. En effet, ce vendredi, la terre a tremblé du côté de l’OM avec l’annonce du départ de Sampaoli. Cela n’était clairement pas prévu, mais l’Argentin a décidé de claquer la porte, bien qu’il était présent à la reprise de l’entraînement. Voilà que Jorge Sampaoli ne sera désormais plus sur le banc de l’OM. La raison ? Pour justifier ce départ, il a été expliqué que l’ancien entraîneur du FC Séville était passablement énervé par le recrutement énervé par le recrutement estival de l’OM réalisé jusqu’à présent.

Sampaoli et le cas Isaak Touré

Le recrutement serait donc à l’origine de tout pour le départ de Jorge Sampaoli de l’OM. Il faut dire que l’Argentin était très exigeant avec la Ligue des Champions qui arrivait. Ainsi, cet été, il avait réclamé de grosses garanties. Comme l’a révélé L’Equipe , Sampaoli avait notamment demandé les arrivées d’Antoine Griezmann et Renato Sanches. Ce qui était impossible pour Pablo Longoria. De même, Axel Witsel était la priorité pour oublier Boubacar Kamara. Le Belge ne viendra finalement pas. De plus, Sampaoli attendait des renforts expérimentés. Or, jusqu’à présent, seul Isaak Touré a été recruté cet été. Et le défenseur central est loin de répondre à ce critère. A 19 ans, celui qui arrive du Havre a encore beaucoup à apprendre. D’ailleurs, selon Football Club de Marseille , Jorge Sampaoli n’avait visiblement pas validé l’arrivée de Touré. De quoi donc accélérer les choses pour son départ de l’OM.

Villas-Boas et le cas Ntcham