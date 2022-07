Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Griezmann, Renato… Les énormes demandes de Sampaoli avant son départ

Publié le 3 juillet 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Ce vendredi, tout le monde a été surpris en apprenant le départ de Jorge Sampaoli à l’OM. Alors que l’Argentin était présent à la reprise avec le club phocéen, quelques heures plus tard, la rupture a été prononcée. Un coup de tonnerre qui s’expliquerait notamment par la déception de Sampaoli à propos du marché des transferts. Il faut dire qu’il avait certaines exigences.

Entre l’OM et Jorge Sampaoli, c’est donc terminé. L’Argentin sera resté sur le banc du club phocéen durant un an et demi. Et bien qu’il avait réussi à mener son équipe en Ligue des Champions, Sampaoli a dit stp. En effet, ce vendredi, l’OM a officialisé sa séparation avec l’ancien sélectionneur argentin. Un départ surprise qui s’expliquerait notamment par le recrutement estival opéré par l’OM. Jusqu’à présent, seul Isaak Touré a rejoint la Canebière. Or, en vue de la Ligue des Champions, Sampaoli se montrait beaucoup plus ambitieux et avait réclamé des renforts colossaux à sa direction.

Transferts - OM : Griezmann, Milik, Mandanda… Voilà pourquoi Sampaoli claque la porte en plein mercato https://t.co/4LlSx4uSdc pic.twitter.com/ygLVj2Jcm5 — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Sampaoli voulait Griezmann…

Le recrutement estival a donc été au coeur de cette séparation entre l’OM et Jorge Sampaoli. Il faut dire que les réclamations de l’Argentin étaient tout simplement irréalisables. En effet, comme l’a révélé L’Equipe , Sampaoli avait notamment glissé le nom d’Antoine Griezmann lors de ses discussions avec Pablo Longoria. A la recherche d’un attaquant à l’OM, El Pelado aurait aimé attiré le Français, aujourd’hui prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid. Un désir toutefois impossible étant donné l’énorme salaire de Griezmann.

… et Renato Sanches

Parmi les autres réclamations de Jorge Sampaoli sur ce marché des transferts : Renato Sanches. Alors que le milieu de terrain de l’OM a besoin de sang neuf, l’ex-entraîneur phocéen avait ainsi coché le nom du joueur du LOSC. Mais là encore, Pablo Longoria n’a pas pu exaucer le souhait de Sampaoli alors que Renato Sanches est courtisé par des clubs plus prestigieux avec le Milan AC et le PSG où Luis Campos a lancé l’opération Renato Sanches comme le10sport.com vous l’a révélé.

Le départ de Milik était exigé

Jorge Sampaoli avait également visiblement des demandes en ce qui concerne les départs. Et c’est Arkadiusz Milik qui était dans le collimateur. Au sortir d’une saison compliquée entre les deux hommes à l’OM, Sampaoli avait été très clair face à Pablo Longoria lors de la reprise : il ne souhaitait plus travailler avec Milik. De son côté, le président phocéen était derrière Milik et suite au départ de Sampaoli, l’ancien de Naples va pouvoir un peu mieux respirer.