OM : Vacances annulées après un énorme coup dur !

En 2014, Steve Mandanda ratait la Coupe du monde avec l'équipe de France en raison d’une blessure survenue lors de la toute dernière journée de championnat. Un épisode sur lequel est revenu Florian Thauvin, alors qu’ils évoluaient tous les deux à l’OM à ce moment-là. Ce dernier a annulé ses vacances pour rester auprès de son coéquipier et ami.

Alors qu'il figurait dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2014, Steve Mandanda ne s’était finalement pas rendu au Brésil avec le reste de l’équipe de France. Lors de la rencontre entre l’OM et Guingamp (0-0), pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le désormais retraité international (35 sélections) avait été victime d’un violent coup à la tête dans un choc avec Mustapha Yatabaré. Souffrant d’une fissure de la première vertèbre cervicale et d’une entorse cervicale, il avait été contraint de déclarer forfait.

« À partir du moment où il va la rater, sa tristesse, c'est ma tristesse » « Steve (Mandanda), quand il se blesse juste avant la Coupe du monde 2014, c'est comme si c'était moi qui m'étais blessé », s’est remémoré Florian Thauvin auprès de L'Équipe. « La liste (des Bleus), on l'avait regardée et fêtée ensemble. À partir du moment où il va la rater, sa tristesse, c'est ma tristesse. Je le raccompagne à sa sortie du terrain sur civière. Puis, je le rejoins à l'hôpital. »