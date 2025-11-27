OM : «Une véritable farce» avec Greenwood, la polémique va éclater ?  

Qualifiée pour les barrages, la Jamaïque peut encore rêver de disputer la prochaine Coupe du monde. Une compétition que Mason Greenwood pourrait d’ailleurs disputer avec les Reggae Boyz. En effet, si le joueur de l’OM compte une sélection avec l’Angleterre, il peut encore changer et porter le maillot de la Jamaïque. Mais voilà que cela pourrait déclencher une vive polémique…
Devenu persona non grata en Angleterre, Mason Greenwood est très loin de reporter le maillot des Three Lions. Par conséquence, la possibilité de représenter une autre sélection est évoquée pour le joueur de l’OM. Le Britannique pourrait alors porter le maillot de la Jamaïque, qui pourrait d’ailleurs disputer la Coupe du monde. Mais voilà que l’idée de voir Greenwood débarquer est loin de faire l’unanimité chez les Reggae Boyz.
« Ce serait une véritable farce »
International jamaïcain, Isaac Hayden a réagi à cette possibilité de voir Mason Greenwood débarquer. Un scénario loin de faire l’unanimité. En effet, dans des propos accordés à The Athletic, il a expliqué à propos du joueur de l’OM : « La qualité du joueur, ses statistiques, son rendement, tout cela est exceptionnel, mais au final, tout repose sur les principes et l'intégrité. Si les joueurs peuvent se présenter uniquement pour une Coupe du monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l'organisation qui laisserait faire ».
« Je ne pense pas que cela me conviendrait, ni aux autres joueurs »
« J'ai discuté avec les joueurs, je ne pense pas que cela me conviendrait, ni aux autres joueurs d’ailleurs », a ensuite Isaac Hayden à propos de Mason Greenwood. Une polémique pourrait donc éclater avec la star de l’OM. Affaire à suivre…