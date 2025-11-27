OM : «Une véritable farce» avec Greenwood, la polémique va éclater ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qualifiée pour les barrages, la Jamaïque peut encore rêver de disputer la prochaine Coupe du monde. Une compétition que Mason Greenwood pourrait d’ailleurs disputer avec les Reggae Boyz. En effet, si le joueur de l’OM compte une sélection avec l’Angleterre, il peut encore changer et porter le maillot de la Jamaïque. Mais voilà que cela pourrait déclencher une vive polémique…

Devenu persona non grata en Angleterre, Mason Greenwood est très loin de reporter le maillot des Three Lions. Par conséquence, la possibilité de représenter une autre sélection est évoquée pour le joueur de l’OM. Le Britannique pourrait alors porter le maillot de la Jamaïque, qui pourrait d’ailleurs disputer la Coupe du monde. Mais voilà que l’idée de voir Greenwood débarquer est loin de faire l’unanimité chez les Reggae Boyz.

« Ce serait une véritable farce » International jamaïcain, Isaac Hayden a réagi à cette possibilité de voir Mason Greenwood débarquer. Un scénario loin de faire l’unanimité. En effet, dans des propos accordés à The Athletic, il a expliqué à propos du joueur de l’OM : « La qualité du joueur, ses statistiques, son rendement, tout cela est exceptionnel, mais au final, tout repose sur les principes et l'intégrité. Si les joueurs peuvent se présenter uniquement pour une Coupe du monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l'organisation qui laisserait faire ».