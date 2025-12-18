Signature de folie au PSG : Discussions annoncées !

Le PSG souhaite décidément recruter à moindre coût en défense. Alors que les noms de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont été évoqués ces dernières semaines, le club de la capitale garderait également un œil sur la situation de Marc Guehi. Le défenseur de Crystal Palace, en fin de contrat en juin prochain, affolerait toutefois le mercato.
Le PSG est décidément déterminé à offrir une nouvelle solution à Luis Enrique en défense sans dépenser trop d’argent. Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les noms de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont ainsi été évoqués ces dernières semaines. Mais les Rouge-et-Bleu garderaient également un œil sur un autre défenseur en fin de contrat à l’issue de la saison : Marc Guehi.
Marc Guehi affole le mercato !
« Tous les grands clubs anglais, sauf un, souhaitent recruter Guehi. Liverpool, Chelsea, City, Manchester United et Tottenham ont confirmé au camp du joueur qu'ils étaient prêts à lui proposer un contrat » a d’abord expliqué le journaliste Graeme Bailey pour TEAMtalk.
Le PSG veut négocier avec lui à partir du 1er janvier
« Outre l'intérêt manifesté par la Premier League, nous avons appris que Guehi avait de fortes chances de partir à l'étranger. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, le PSG, la Juventus, l'Inter Milan et Galatasaray ont tous fait part de leur intention d'entamer des négociations officielles à partir du 1er janvier » a-t-il ensuite ajouté. Le PSG devrait donc entamer les discussions avec le joueur de Crystal Palace dans quelques jours. À suivre...