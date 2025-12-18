Signature de folie au PSG : Discussions annoncées !

Pierrick Levallet

Le PSG est décidément déterminé à offrir une nouvelle solution à Luis Enrique en défense sans dépenser trop d’argent. Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les noms de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont ainsi été évoqués ces dernières semaines. Mais les Rouge-et-Bleu garderaient également un œil sur un autre défenseur en fin de contrat à l’issue de la saison : Marc Guehi.

Marc Guehi affole le mercato ! « Tous les grands clubs anglais, sauf un, souhaitent recruter Guehi. Liverpool, Chelsea, City, Manchester United et Tottenham ont confirmé au camp du joueur qu'ils étaient prêts à lui proposer un contrat » a d’abord expliqué le journaliste Graeme Bailey pour TEAMtalk.