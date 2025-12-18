Lucas Chevalier : Nouveau coup de théâtre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la prestation de Matvey Safonov contre Flamengo mercredi soir, de nombreux observateurs enterrent déjà Lucas Chevalier, qu'ils relèguent sur le banc des remplaçants. Cependant, cet avis n'est pas partagé par Clément Grenier qui estime que Chevalier doit toujours être le titulaire au PSG.

Mercredi soir, Matvey Safonov a offert la Coupe Intercontinentale au PSG en réalisant une prestation exceptionnelle lors de la séance de tirs-au-but contre Flamengo. Le portier russe a sorti quatre des cinq tentatives des Brésiliens. Un prestation qui relance le débat sur la hiérarchie dans les buts parisiens. Cependant, pour Clément Grenier, rien ne change et Lucas Chevalier doit rester numéro 1.

Pour Grenier, la hiérarchie ne change pas au PSG « La performance de Safonov (contre Flamengo) est parfaite sur les coups de pieds arrêtés. Pendant le match, il n’a rien eu à faire. Il faut que l’on voit quand il va être sollicité. Sincèrement, c’est le rôle d’un numéro deux qui est un rôle ingrat. Il doit pallier aux absences et être décisif à ce moment-là, c’est le rôle le plus difficile », a-t-il confié au micro de Canal+ avant de poursuivre.