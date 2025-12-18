Lucas Chevalier : Nouveau coup de théâtre au PSG !

Depuis la prestation de Matvey Safonov contre Flamengo mercredi soir, de nombreux observateurs enterrent déjà Lucas Chevalier, qu'ils relèguent sur le banc des remplaçants. Cependant, cet avis n'est pas partagé par Clément Grenier qui estime que Chevalier doit toujours être le titulaire au PSG.
Mercredi soir, Matvey Safonov a offert la Coupe Intercontinentale au PSG en réalisant une prestation exceptionnelle lors de la séance de tirs-au-but contre Flamengo. Le portier russe a sorti quatre des cinq tentatives des Brésiliens. Un prestation qui relance le débat sur la hiérarchie dans les buts parisiens. Cependant, pour Clément Grenier, rien ne change et Lucas Chevalier doit rester numéro 1.
Pour Grenier, la hiérarchie ne change pas au PSG
« La performance de Safonov (contre Flamengo) est parfaite sur les coups de pieds arrêtés. Pendant le match, il n’a rien eu à faire. Il faut que l’on voit quand il va être sollicité. Sincèrement, c’est le rôle d’un numéro deux qui est un rôle ingrat. Il doit pallier aux absences et être décisif à ce moment-là, c’est le rôle le plus difficile », a-t-il confié au micro de Canal+ avant de poursuivre.
«Pour moi, Safonov est toujours numéro deux au PSG»
« Pour moi, il est toujours numéro deux au PSG parce que Lucas Chevalier a plus de qualités, il est plus performant généralement. Il lui faut un peu de temps. Ce poste de gardien de but au PSG est pas toujours évident. Donnarumma a fait des erreurs et n’a pas toujours été très bon et pourtant, Luis Enrique a toujours eu confiance en lui », ajoute Clément Grenier.