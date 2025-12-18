Transfert au PSG : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement pris conscience des limites de son effectif en première partie de saison. Le club de la capitale chercherait donc à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, notamment au milieu de terrain. Les Rouge-et-Bleu seraient ainsi intéressés par les services d’Ayyoub Bouaddi. Mais le crack du LOSC affolerait le mercato à l’étranger.

La première partie de saison a visiblement permis au PSG de prendre conscience des limites de son effectif. La formation parisienne voudrait donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique sur le mercato cet hiver. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi activé quelques pistes sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment piocher en Ligue 1.

Le PSG garde un oeil sur Bouaddi Le PSG serait en effet intéressé par les services d’Ayyoub Bouaddi. Le profil du crack du LOSC plairait aux dirigeants parisiens. Luis Enrique apprécie les joueurs jeunes, ce n’est plus un secret personne. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait ainsi convenir au coach espagnol.