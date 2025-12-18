Une star du PSG sur le départ, l’annonce improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit de son statut de capitaine et de joueur emblématique du PSG, Marquinhos pourrait finir par être poussé vers la sortie par les dirigeants du club de la capitale qui courtisent Dayot Upamecano. Et si l'arrivée du défenseur français du Bayern Munich venait à se préciser, Ludovic Obraniak estime qu'il s'agirait de la fin pour Marquinhos.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos (31 ans) est-il en train de vivre sa dernière saison du côté du Parc des Princes ? Les dirigeants franciliens envisageraient de recruter Dayot Upamecano l'été prochain, ce qui pourrait limiter les perspectives d'avenir de Marquinhos au sein du PSG comme l'a analysé Ludovic Obraniak au micro de La Chaine L'EQUIPE.

Upamecano parfait pour le PSG ? « Franchement, vu le profil du PSG, sa stabilité, sa pérennité, l'entraîneur, la complicité qu'il pourrait avoir avec Pacho... Vous imaginez Dayot Upamecano - Willian Pacho ? Celui qui viendra s'y coller, il faudra qu'il se lève quand même tôt le matin », indique l'ancien joueur du LOSC, qui valide donc plus que jamais la piste Upamecano pour le PSG et s'inquiète en revanche pour le futur de Marquinhos.