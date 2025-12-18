C'est officiel, l'OM annonce trois renforts !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, l'OM a connu plusieurs périodes, entre succès et difficultés. En effet le club de la cité phocéenne a parfois souffert de l'absence de certains joueurs. Pablo Longoria confirme le retour d'Amine Gouiri à venir dans quelques semaines notamment mais pas que.

Parfois privé de quelques joueurs, l'OM a dû s'adapter pour continuer sa progression. Le club va finir 2025 à la 3ème place en Ligue 1 à 4 points du PSG et est en position plutôt favorable pour une qualification pour la phase finale de la Ligue des champions à deux journées de la fin. 3 retours se préparent à Marseille, ce qui pourrait aider un peu plus le club à aller dans cette voie.

Pablo Longoria veut voir Traoré à l'oeuvre L'été dernier, l'OM a beaucoup recruté, à commencer par Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif de 25 ans a débarqué de Bournemouth à la fin du mercato pour le match face à l'OL mais il n'a ensuite jamais pu faire son retour après sa blessure. « Un premier objectif, c’est de savoir comment récupérer les différents joueurs que nous n’avons pas eus à disposition pendant la première partie de la saison. Si on analyse bien la situation, finalement, Hamed Junior Traoré, on l’a vu seulement contre Lyon. Il a été convoqué contre Lorient, mais après, on n’a pas pu profiter de ses qualités. Hier, il s’est entraîné avec le groupe, et le premier commentaire, c’est que c’est un élément en lequel on a beaucoup de confiance » confie Pablo Longoria en conférence de presse.