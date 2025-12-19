Luis Enrique : Le nouveau coup de génie au PSG !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le PSG aurait pu faire confiance à Lucas Chevalier. Mais finalement, Luis Enrique a opté pour Matvey Safonov. Et le gardien de but russe a donné raison au technicien espagnole en réalisant une performance légendaire avec les champions d’Europe 2025.

Le dernier match de Lucas Chevalier sous les couleurs du PSG remonte au 29 novembre dernier, contre l’AS Monaco. L’international français s’était alors blessé à la cheville après un tacle violent de Lamine Camara. Depuis, c’est Matvey Safonov qui garde les buts parisiens. Et le portier russe s’est montré plutôt convaincant ces derniers jours.

Safonov a été décisif avec le PSG Ce mercredi, Matvey Safonov a notamment offert la victoire au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Le gardien de but de 26 ans a arrêté quatre penalties pendant la séance de tirs au but et est devenu le premier dans l’histoire à réaliser un tel exploit.