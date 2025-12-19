Kylian Mbappé, la nouvelle relation à l’étranger !

Cet hiver, Kylian Mbappé va changer de doublure au Real Madrid. Endrick devrait, sauf retournement de situation, quitter le club madrilène pour rejoindre l’OL en prêt. Le Brésilien devrait être remplacé par Gonzalo Garcia dans la rotation en attaque. Une nouvelle relation devrait ainsi s’établir au sein de la Casa Blanca.
Il va y avoir du changement au Real Madrid cet hiver. Le club madrilène devrait envoyer Endrick en prêt à l’OL en janvier. L’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso et devrait donc se relancer en Ligue 1. Kylian Mbappé devrait ainsi changer de doublure pour la seconde partie de saison.
Mbappé va avoir une nouvelle doublure au Real Madrid
Comme le rapporte AS, le prêt d’Endrick à l’OL serait d’ores et déjà acté. La voie devrait se libérer pour Gonzalo Garcia dans la rotation en attaque au Real Madrid. Une nouvelle relation devrait donc s’établir avec Kylian Mbappé à partir de janvier. L’Espagnol va néanmoins devoir s’accrocher, puisque le capitaine de l’équipe de France ne laisse pas vraiment de place à la concurrence depuis le début de saison.
Mbappé marche sur l'eau depuis le début de saison
En effet, Kylian Mbappé marche sur l’eau avec le Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin des filets à 28 reprises en 23 matchs toutes compétitions confondues. L’ancien du PSG est par ailleurs l’un des joueurs les plus utilisés par Xabi Alonso depuis le début de saison. Gonzalo Garcia va donc certainement devoir se contenter de peu, pendant qu’Endrick se relancera à l’OL.