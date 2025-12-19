Kylian Mbappé, la nouvelle relation à l’étranger !

Pierrick Levallet

Cet hiver, Kylian Mbappé va changer de doublure au Real Madrid. Endrick devrait, sauf retournement de situation, quitter le club madrilène pour rejoindre l’OL en prêt. Le Brésilien devrait être remplacé par Gonzalo Garcia dans la rotation en attaque. Une nouvelle relation devrait ainsi s’établir au sein de la Casa Blanca.

Il va y avoir du changement au Real Madrid cet hiver. Le club madrilène devrait envoyer Endrick en prêt à l’OL en janvier. L’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso et devrait donc se relancer en Ligue 1. Kylian Mbappé devrait ainsi changer de doublure pour la seconde partie de saison.

Mbappé va avoir une nouvelle doublure au Real Madrid Comme le rapporte AS, le prêt d’Endrick à l’OL serait d’ores et déjà acté. La voie devrait se libérer pour Gonzalo Garcia dans la rotation en attaque au Real Madrid. Une nouvelle relation devrait donc s’établir avec Kylian Mbappé à partir de janvier. L’Espagnol va néanmoins devoir s’accrocher, puisque le capitaine de l’équipe de France ne laisse pas vraiment de place à la concurrence depuis le début de saison.