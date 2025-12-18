Transfert à 20M€ : L'OM lâche une réponse officielle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en prêt l'an dernier, Pierre-Emile Hojbjerg fait pleinement partie de l'effectif cette saison. Le Danois est rapidement devenu un élément important de l'OM et Pablo Longoria a été plutôt clair concernant son intention de le conserver dans l'effectif. Le joueur de 30 ans suscite les convoitises de la Juventus de Turin.

Milieu de terrain essentiel de l'effectif marseillais, Pierre-Emile Hojbjerg est encore sous contrat jusqu'en 2028 et a encore du temps pour briller à Marseille. Le Danois fait l'objet de convoitises de la part de la Juventus de Turin notamment, un club qui aimerait beaucoup s'attacher ses services. Mais Pablo Longoria a mis les choses au clair.

Pierre-Emile Hojbjerg à l'OM, Pablo Longoria dit oui Avec déjà 20 matches au compteur depuis le début de la saison, Pierre-Emile Hojbjerg a en plus récupéré le brassard de capitaine lors de certains soirs de match. Le Franco-Danois est un élément essentiel au bon équilibre marseillais et il serait terrible de le voir partir. « Concernant Pierre-Emile Hojbjerg, il n’y a aucune discussion. Notre position est ferme : nous ne nous priverons d’aucun joueur important. Il n’y a rien, et aucune possibilité que Pierre-Emile parte. Je ferme complètement la porte » assure Pablo Longoria en conférence de presse.