Bagarre à l’OM : La guerre est déclarée pour Adrien Rabiot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Adrien Rabiot a connu beaucoup d'agitation. Le Français pensait commencer une nouvelle saison à l'OM mais les dirigeants l'ont placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. Il a fini par rejoindre l'AC Milan à la fin du mercato estival alors que d'autres clubs avaient manifesté leur intention de le recruter.

Recruté à l'OM en septembre 2024, Adrien Rabiot a dû trouver une porte de sortie à la suite des événements qui ont eu lieu à Marseille durant l'été. S'il a fini par choisir l'AC Milan, Rabiot aurait pu signer dans un tout autre club italien.

Adrien Rabiot fait parler sur le mercato En réussissant à se relancer efficacement à Marseille, Adrien Rabiot a réussi à attirer le regard sur lui sur le mercato. Son altercation avec Jonathan Rowe n'a pas ralenti les ardeurs de certains clubs comme il le rappelle. « Après cet incident (la bagarre avec Rowe), d’autres clubs italiens m’ont contacté, mais je ne savais pas ce que je voulais » confie-t-il à la Gazzetta dello Sport.