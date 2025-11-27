Bagarre à l’OM : La guerre est déclarée pour Adrien Rabiot !

L'été dernier, Adrien Rabiot a connu beaucoup d'agitation. Le Français pensait commencer une nouvelle saison à l'OM mais les dirigeants l'ont placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. Il a fini par rejoindre l'AC Milan à la fin du mercato estival alors que d'autres clubs avaient manifesté leur intention de le recruter.
Recruté à l'OM en septembre 2024, Adrien Rabiot a dû trouver une porte de sortie à la suite des événements qui ont eu lieu à Marseille durant l'été. S'il a fini par choisir l'AC Milan, Rabiot aurait pu signer dans un tout autre club italien.
Adrien Rabiot fait parler sur le mercato
En réussissant à se relancer efficacement à Marseille, Adrien Rabiot a réussi à attirer le regard sur lui sur le mercato. Son altercation avec Jonathan Rowe n'a pas ralenti les ardeurs de certains clubs comme il le rappelle. « Après cet incident (la bagarre avec Rowe), d’autres clubs italiens m’ont contacté, mais je ne savais pas ce que je voulais » confie-t-il à la Gazzetta dello Sport.
Rabiot quitte l'OM après le clash
Le soir du premier match de la saison, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une altercation dans les vestiaires de l'OM. Le club a fini par prendre la décision de les écarter du groupe et de les placer sur la liste des transferts. Les deux joueurs ont fait leurs valises en direction de l'Italie. Rabiot, lui, est ravi de pouvoir évoluer sous la houlette de Massimiliano Allegri.