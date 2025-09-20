OM : Une signature de rêve est annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi a surpris le monde du football en rejetant plusieurs propositions plus lucratives pour rejoindre la cité phocéenne durant l’été 2024. Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, dévoile pour le 10Sport.com les coulisses de cette opération et explique comment la passion et la sincérité ont guidé ce choix inattendu.

Lorsque Roberto De Zerbi a décidé de rejoindre l’OM en 2024, beaucoup ont été surpris à commencer par Pablo Longoria qui a longtemps parlé du coach comme « un rêve impossible ». Le technicien italien, courtisé par plusieurs clubs européens offrant des garanties financières et sportives plus importantes, a finalement choisi la passion plutôt que la sécurité.

« Marseille correspond bien à sa personnalité » Selon Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, cette décision s’explique par l’atmosphère unique de Marseille et par la ferveur du Vélodrome, qui résonne avec sa personnalité intense et humaine. « Roberto De Zerbi a fait le choix de la passion et du cœur. Il a préféré la ferveur et les excès du Vélodrome à la tranquillité des palaces européens du football. Je crois que Marseille correspond bien à sa personnalité » a-t-il confié dans un entretien exclusif au 10Sport.com.