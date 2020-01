Foot - OM

OM : Une étonnante sortie d’Eyraud sur la Ligue des Champions ?

Publié le 15 janvier 2020 à 23h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on rêve bien évidemment de retrouver la Ligue des Champions et que l’hymne de la compétition résonne à nouveau au Vélodrome. Un objectif qui ne serait pas forcément celui de Jacques-Henri Eyraud.

A son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt n’avait pas caché ses ambitions, voulant remettre le club phocéen sur le devant de la scène en France, mais aussi en Europe. Problème, depuis l’arrivée de l’Américain, l’OM n’a toujours pas retrouvé la Ligue des Champions. Mais cette saison pourrait être la bonne pour les hommes d’André Villas-Boas, qui pointent actuellement à la 2ème place en Ligue 1. L’hymne de la Ligue des Champions pourrait à nouveau résonner au Vélodrome bien que Jacques-Henri Eyraud ne ferait pas de cela une priorité.

Un objectif secondaire ?