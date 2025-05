OM : Un transfert à 20M€ annoncé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM serait sur les traces de Manor Salomon. L'entourage du joueur israélien, prêté cette saison par Tottenham à Leeds, a laissé entendre que le club français pourrait le recruter l'été prochain, même si sa priorité serait de rester en Premier League. Dans l'hypothèse d'un départ, l'OM pourrait dépenser un chèque de 20M€.

L’OM a commencé à anticiper le départ de Luis Henrique, déjà en accord avec l’Inter. Sauf retournement de situation, l’avenir du joueur brésilien devrait s’écrire en Serie A, ce qui a poussé le club marseillais à se renseigner sur plusieurs profils, notamment sur celui de Manor Salomon. Prêté par Tottenham à Leeds, l’international israélien aurait récemment sollicité selon l’un de ses proches contacté par le média Team Football. « Aux vues de la saison de Manor, de très nombreux clubs se renseignent sur sa situation. En France ? Oui, un grand club du sud » a-t-il confié.

L'OM connaît le prix de Salomon

Selon les informations du média anglais TBR Football, les Spurs ne s’opposeront pas à son départ l’été prochain étant donné que son transfert pourrait permettre de renflouer les caisses. Le prix de départ est fixé à 20M€. L’OM pourrait bien se servir de l’argent récolté grâce à la vente de Luis Henrique pour répondre aux exigences de Tottenham. Mais comme l’indique l’entourage de Salomon, une arrivée en France n’est pas la priorité.

Priorité donnée à l'Angleterre

« Manor s’éclate à Leeds, mais il est sous contrat avec les Spurs. Il aime la Premier League, mais dans le foot, on ne sait jamais… Tout dépendra de ce que voudra faire Daniel Levy (le président des Spurs). Manor aime le foot anglais et il privilégiera la Premier League… Mais dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver » a déclaré cette source. L’OM ne part pas dans les meilleures conditions dans ce dossier.