OM : Un joueur écarté, la justice est saisie !

Chancel Mbemba, ancien cadre de l’Olympique de Marseille, a définitivement tourné la page phocéenne… mais pas sans laisser de traces. Après une saison blanche marquée par une mise à l’écart de plusieurs mois, l’international congolais, aujourd'hui au LOSC, a porté plainte contre son ancien club, mettant en cause sa gestion humaine et contractuelle.

À 31 ans, Chancel Mbemba n’est plus un joueur de l’OM depuis le 30 juin, date de la fin de son contrat. Après avoir refusé plusieurs propositions, et une saison entière sans jouer en compétition officielle, il a finalement signé à Lille pour un an. Ce retour au premier plan n’efface toutefois pas le conflit profond qui l’oppose à la direction olympienne. Selon des informations de L'Equipe, Mbemba a déposé plainte auprès du parquet de Marseille il y a plusieurs mois, à la suite de sa mise à l’écart en septembre 2024. Officiellement écarté pour des raisons médicales, il avait été mis à pied, avec une retenue sur salaire de 21 jours — sanction annulée plus tard par la commission juridique de la Ligue. Pendant toute la saison, Mbemba s’était entraîné partiellement avec le groupe, sans jamais être réintégré.

Mbemba a saisi la justice Mais la plainte va plus loin. D’après les informations recueillies par le quotidien, elle vise directement l'OM et son président Pablo Longoria, pour harcèlement moral et pressions liées à des tentatives de transfert. Mbemba et son entourage dénoncent notamment des manœuvres pour lui imposer un intermédiaire étranger lors du mercato. Le malaise remonterait même à sa signature en 2022. Une situation tendue qui rappelle d'autres cas récents, comme celui d’Adrien Rabiot.