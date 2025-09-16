OM : Un cadre termine au placard, le divorce houleux

Arrivé à l’OM en 2007 et resté jusqu’en 2014, Benoît Cheyrou a marqué de son empreinte le milieu de terrain marseillais pendant sept saisons. Dans un entretien, l’ancien joueur est revenu sur les raisons de son départ, sur ses choix de carrière, mais aussi sur sa dernière année, marquée par l’arrivée de Marcelo Bielsa.
Au moment d’évoquer son départ de l’OM, Benoît Cheyrou fait preuve d’une grande franchise. Pendant ses années phocéennes, il a régulièrement été sollicité par d’autres clubs, preuve de sa régularité et de son importance dans l’entrejeu olympien.
Cheyrou au bout de son histoire avec l'OM
« J’ai eu des propositions tous les ans. Quand tu fais des saisons pleines, ça attire. Mais aucune m’a fait partir, je me sentais bien la ville, le club. Et ça n’avait pas de prix. J’aurais dû partir, mais je suis resté, et j’ai continué cette aventure. J’ai continué à écrire mon histoire jusqu’au bout » a confié Cheyrou.
« Il y a eu un quiproquo »
La fin de l’histoire est arrivée au moment de l’arrivée de Marcelo Bielsa. Le technicien n’a pas hésité à le mettre à l’écart, malgré son expérience. Un souvenir douloureux pour Cheyrou. « Je voulais que ça se termine d’une autre manière, j’avais même une possibilité de reconversion, mais il y a eu un quiproquo on va dire » a lâché l’ancien joueur de l’OM.