OM : Un cadre termine au placard, le divorce houleux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l’OM en 2007 et resté jusqu’en 2014, Benoît Cheyrou a marqué de son empreinte le milieu de terrain marseillais pendant sept saisons. Dans un entretien, l’ancien joueur est revenu sur les raisons de son départ, sur ses choix de carrière, mais aussi sur sa dernière année, marquée par l’arrivée de Marcelo Bielsa.

Au moment d’évoquer son départ de l’OM, Benoît Cheyrou fait preuve d’une grande franchise. Pendant ses années phocéennes, il a régulièrement été sollicité par d’autres clubs, preuve de sa régularité et de son importance dans l’entrejeu olympien.

Cheyrou au bout de son histoire avec l'OM « J’ai eu des propositions tous les ans. Quand tu fais des saisons pleines, ça attire. Mais aucune m’a fait partir, je me sentais bien la ville, le club. Et ça n’avait pas de prix. J’aurais dû partir, mais je suis resté, et j’ai continué cette aventure. J’ai continué à écrire mon histoire jusqu’au bout » a confié Cheyrou.