OM : Un attaquant prêt à changer d’équipe, c’est confirmé !

Axel Cornic

Grande révélation de ce début de saison, Robinio Vaz est en train de se faire une place dans la rotation de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Mais l’attaquant de 18 ans n’en est qu’au début de sa carrière et il lui reste encore beaucoup à faire, avec d’ailleurs des choix très importants à prendre.

Tout le monde attendait Amine Gouiri, mais c’est un autre attaquant qui fait sensation à Marseille. A seulement 18 ans, Robinio Vaz est l’une des très belles surprises de ce début de saison. Profitant de la blessure de son coéquipier, il brille sous les couleurs de l’OM, avec déjà quatre buts marqués en Ligue 1.

Robinio Vaz, la révélation marseillaise Ses prestations semblent avoir convaincu les dirigeants de l’OM de lui proposer un nouveau contrat. Après avoir déjà prolongé au printemps dernier, Robinio Vaz devrait bientôt recevoir une nouvelle offre selon les informations de L’Équipe, avec une belle revalorisation salariale. De Zerbi l’apprécie et il pourrait bien devenir plus qu’un simple joker en attaque.