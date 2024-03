OM : Un attaquant fait son retour et promet du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d'hiver, l'OM a récupéré Luis Henrique dont le prêt à Botafogo venait de prendre fin. Et alors que le jeune brésilien ne devait être que de passage à Marseille puisque Pablo Longoria lui cherchait une porte de sortie, il est finalement toujours là. Et il ne cache pas son enthousiasme pour la suite de la saison.

Prêté un an et demi à Botafogo, Luis Henrique n'a pas réellement convaincu avec le club brésilien au point de revenir à l'OM cet hiver. Cependant, son avenir ne semblait faire aucun doute puisque Pablo Longoria avait tenté de s'en séparer durant le mois de janvier. Finalement, Luis Henrique est toujours là et compte bien s'imposer.

L'OM a profité d'un «accident», le tacle est lâché https://t.co/7scQ9mYj4A pic.twitter.com/xWdbj0YKpi — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«Je dois montrer ce qu'on attend de moi afin de devenir titulaire»

« C'était une expérience importante et grande, ça m'est permis de grandir en tanque joueur et homme. Aller au Brésil m'a permis de gagner du temps de jeu. Maintenant, il y a une valeur ajoutée qui j'espère va apporter à l'équipe. Je crois que le coach compte sur moi. J'ai eu du temps de jeu, après un peu moins, et là j'en reprends. C'est quelque chose que je n'avais pas y a deux ans. J'ai des opportunités, et je dois montrer que le coach peut compter sur moi. Je pense que je vais réussir à m'imposer, mais je vrai donner le maximum de moi-même. Mon retour au Brésil m'a aidé, je suis revenu plus fort. Maintenant, je dois montrer ce qu'on attend de moi afin de devenir titulaire », confie le joueur brésilien devant les médias.

«Je peux jouer n'importe où, où on aura besoin de moi, je serai là pour tout donner»