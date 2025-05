OM : Un attaquant bientôt de retour, l’annonce sortie de nulle part !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a accueilli Bafétimbi Gomis le temps de l'exercice 2016/2017 en prêt. Et ce, bien qu'il ne quittait l'OL que deux ans plus tôt. Le plan de l'attaquant, en perte de vitesse à Swansea, était de retrouver du rythme à l'OM, et rien d'autre. Il a d'ailleurs fait une belle annonce...

L'espace d'une seule et unique saison, Bafétimbi Gomis a porté la tunique phocéenne. Le natif de la Seyne-sur-Mer avait pourtant évolué pendant cinq ans chez l'autre olympique : l'OL. Mais en 2016, par le biais d'un prêt conclu avec Swansea, l'attaquant français a tourné la page lyonnaise en rejoignant l'OM deux ans après son départ de l'Olympique Lyonnais.

«Là, c’était devenu mon projet et pas que celui de McCourt»

Du point de vue du principal intéressé, l'objectif était clair avec sa venue à l'OM. « J’avais ce projet individuel de revenir, marquer des buts, puis de repartir puisque j’étais prêté. Là, c’était devenu mon projet et pas que celui de McCourt. C’est pour ça que c’était important des fois de gronder les joueurs comme si j’étais un coach », commencé par affirmer Bafétimbi Gomis à La Minute OM.

«Je reviendrai peut-être un jour»

Mais ce n'est pas tout. Près de huit ans après son départ de l'OM, Bafétimbi Gomis (39 ans) semble être prêt à revenir un jour prêter main forte au club marseillais en y intégrant l'organigramme. « Un retour à l’OM ? Je reviendrai peut-être un jour, mais pas en tant que joueur. Je pense que je reviendrai un jour ».