OM : Le «nouveau Pogba» réclame son transfert, c’est validé

Comparé à Paul Pogba au moment de son arrivée à l'OM en 2020, Pape Gueye n'a pas forcément répondu aux attentes. Mis à l'écart à la fin de son contrat, le milieu de terrain sénégalais s'épanouit aujourd'hui en Espagne, à Villarreal. Lors d'un entretien, le joueur est revenu sur la confiance que lui accorde Marcelino de l'autre côté des Pyrénées et sur son statut.

Le parcours de Pape Gueye à l’OM n’a pas été linéaire. Arrivé en 2020 dans le rôle d’un grand espoir, le milieu de terrain sénégalais avait réalisé des débuts timides. Les comparaisons avec Paul Pogba l’avaient quelque peu perturbé. En manque de temps de jeu, il avait alors réclamé son départ à Igor Tudor en 2023. L’OM avait alors accepté sa requête en le prêtant à Séville. Ce départ en Espagne lui a fait ouvrir les yeux sur son talent.

Gueye évoque son départ de l'OM

« Mon temps de jeu ne me plaisait pas, donc j’ai demandé à Tudor d’être prêté. L’OM a accepté et quand je suis arrivé à Seville, j’ai ressenti de la confiance que je n’avais pas à Marseille. A l’OM, je ne me sentais pas considéré. Je n’oublierai jamais mon passage à Marseille. Quand Sampaoli m’a appelé, je suis parti, j’ai montré un autre visage, et je voulais montrer à Marseille qu’il faisait une erreur en me laissant sur le banc. A Villarreal, ils se souviennent du mec qui était à Séville » a déclaré Gueye, aujourd’hui à Villarreal.

Gueye a pris sa revanche

Quant au rapprochement avec Pogba, Gueye n’y prête aucune attention. « Je ne rattrape pas le retard, mais c’est le football. Je travaille plus et les fruits de ce travail sont là. Je suis dans un club où on me donne les clés, je suis un joueur important à Villarreal » a confié le milieu de terrain sénégalais au cours d'un long entretien accordé au média Le Carré.