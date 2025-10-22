OM - Transfert à 23M€ : Le problème à la Zidane !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été à l’OM en provenance de West Ham dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, Nayef Aguerd a été formé à l’académie Mohammed VI au Maroc, où l’on a tout fait pour ne pas le comparer avec son père, qui a joué en Première Division à Kénitra. Un problème dont ont pu être victimes les enfants de Zinedine Zidane et dont Nasser Larguet avait bien conscience.

Directeur technique de l’académie Mohammed VI à l’époque, c’est Nasser Larguet qui a repéré Nayef Aguerd au Maroc. Le défenseur de l’OM était alors âgé de 12 ans, lui qui est le fils de Saïd, joueur de première Division à Kénitra, et neveu de M’Jid, ancien international marocain.

« Son père lui a laissé le temps de s'affirmer et de ne pas être "le fils de" « Quand je faisais une détection, je ne cherchais pas à savoir le nom du gamin, c'était seulement un numéro pour moi. Ensuite, j'approchais l'éducateur du club, qui me faisait rencontrer les parents. Je connaissais la réputation de son père et de son oncle, mais j'ai surtout été en contact avec la maman, qui le suivait sur le plan éducatif. Son père lui a laissé le temps de s'affirmer et de ne pas être "le fils de", ça l'a aidé à se construire », a confié Nasser Larguet auprès de L’Équipe.