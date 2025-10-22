OM - Transfert à 23M€ : Le problème à la Zidane !

Arrivé cet été à l’OM en provenance de West Ham dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, Nayef Aguerd a été formé à l’académie Mohammed VI au Maroc, où l’on a tout fait pour ne pas le comparer avec son père, qui a joué en Première Division à Kénitra. Un problème dont ont pu être victimes les enfants de Zinedine Zidane et dont Nasser Larguet avait bien conscience.
Directeur technique de l’académie Mohammed VI à l’époque, c’est Nasser Larguet qui a repéré Nayef Aguerd au Maroc. Le défenseur de l’OM était alors âgé de 12 ans, lui qui est le fils de Saïd, joueur de première Division à Kénitra, et neveu de M’Jid, ancien international marocain.
« Son père lui a laissé le temps de s'affirmer et de ne pas être "le fils de"
« Quand je faisais une détection, je ne cherchais pas à savoir le nom du gamin, c'était seulement un numéro pour moi. Ensuite, j'approchais l'éducateur du club, qui me faisait rencontrer les parents. Je connaissais la réputation de son père et de son oncle, mais j'ai surtout été en contact avec la maman, qui le suivait sur le plan éducatif. Son père lui a laissé le temps de s'affirmer et de ne pas être "le fils de", ça l'a aidé à se construire », a confié Nasser Larguet auprès de L’Équipe.
« On veut que les enfants de Zizou aient son niveau… »
« Je ne lui parlais jamais de son père ou de son oncle. Ce qui nous importait, c'était le joueur, ce qu'il allait devenir, en évitant les comparaisons », a ajouté Nasser Larguet, qui a pris l’exemple des fils de Zinedine Zidane. « En France, j'ai croisé beaucoup de "fils de", c'était limitant pour eux. On compare avec le papa, il y a cette idée de mimétisme, on veut que les enfants de Zizou aient son niveau... Je plains les jeunes. Quand ils arrivent entre les mains d'éducateurs qui les lient à la carrière de leurs pères, c'est pénalisant. »