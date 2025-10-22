Un attaquant débarque à l’OM : C’est le choc !

Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à l’Olympique de Marseille après une année en Arabie saoudite (Al-Qadsiah), a rapidement levé les doutes sur son physique malgré ses 36 ans. Avec 4 buts et autant de passes décisives en 8 matchs, l’attaquant gabonais a impressionné le staff phocéen selon RMC.
Une année après son départ pour l’Arabie saoudite, du côté d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM durant le mercato estival. Si des doutes pouvaient exister à son arrivée quant à son niveau, lui qui a fêté ses 36 ans en juin, l’attaquant gabonais les a rapidement dissipé en ce début de saison. Avec 4 buts et autant de passes décisives en 8 apparitions, Aubameyang a fait taire les plus sceptiques.
Le staff impressionné par Aubemeyang
Le staff de l’OM a lui aussi été impressionné par le physique de l’attaquant, qui dispose pourtant d’une image sérieuse en interne comme l’explique RMC. « Avoir ce corps à 36 ans et faire encore des courses à haute intensité, c’est le propre des athlètes qui ont déjà des prédispositions physiques », confie un proche.
« C’est un champion »
Face à la presse, Roberto De Zerbi n’avait pas manqué d’encenser Aubameyang après le succès face au Havre (6-2). « C’est un véritable champion, un joueur différent. Je le découvre encore plus fort que je ne l’imaginais, lâchait l’entraîneur de l’OM. Il a plein de qualités, ce n’est pas qu’un buteur. Il peut faire des passes décisives, apporter de la vitesse, de la profondeur, c'est un travailleur aussi… C’est un champion ».