Un attaquant débarque à l’OM : C’est le choc !

Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à l’Olympique de Marseille après une année en Arabie saoudite (Al-Qadsiah), a rapidement levé les doutes sur son physique malgré ses 36 ans. Avec 4 buts et autant de passes décisives en 8 matchs, l’attaquant gabonais a impressionné le staff phocéen selon RMC.

Une année après son départ pour l’Arabie saoudite, du côté d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM durant le mercato estival. Si des doutes pouvaient exister à son arrivée quant à son niveau, lui qui a fêté ses 36 ans en juin, l’attaquant gabonais les a rapidement dissipé en ce début de saison. Avec 4 buts et autant de passes décisives en 8 apparitions, Aubameyang a fait taire les plus sceptiques.

Le staff impressionné par Aubemeyang Le staff de l’OM a lui aussi été impressionné par le physique de l’attaquant, qui dispose pourtant d’une image sérieuse en interne comme l’explique RMC. « Avoir ce corps à 36 ans et faire encore des courses à haute intensité, c’est le propre des athlètes qui ont déjà des prédispositions physiques », confie un proche.