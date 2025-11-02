OM : Surprise, Roberto De Zerbi annonce 4 renforts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé de nombreux joueurs, l'OM est tout de même parvenu à aller s'imposer dans la douleur à Auxerre (1-0). Cependant, Roberto De Zerbi est optimiste à l'idée de récupérer plusieurs joueurs d'ici mercredi et la venue de l'Atalanta au Vélodrome.

Privé de Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri, Timothy Weah, Bilal Nadir ou encore Geoffrey Kondogbia pour le déplacement à Auxerre samedi soir, l'OM a en plus du composer avec l'absence de dernière minute de Nayef Aguerd remplacé par Emerson dans le onze de départ face à l'AJA. Malgré tout, les Marseillais se sont imposés dans la douleur contre les Auxerrois (1-0). Néanmoins, la situation reste inquiétante alors que l'Atalanta sera au Vélodrome mercredi en Ligue des champions. Mais Roberto De Zerbi annoncé déjà quatre retours pour affronter les Italiens.

De Zerbi annonce plusieurs retours contre l'Atalanta « Des blessés de retour ? Je l’espère. Pour Nayef, il n’y aura pas de problème, et pour Nadir non plus. On m’a dit que nous pourrions aussi compter sur Balerdi et Weah contre l’Atalanta », confie l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.